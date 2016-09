iWatch – Das neue iPhone?

Gerüchte über eine Smart Watch aus dem Hause Apple kuriseren bereits seit einiger Zeit im Netz, doch ein kürzlich erschienener Bericht in der New York Times, konkretisiert die Absichten von Apple an einer solchen iWatch zu experimentieren. Mitarbeiter des Apple HQ bestätigten nun angeblich erstmals die Gerüchte zur iWatch, sowie die Forschung in Richtung Armbandhandy. Wie die iWatch von Apple aussehen könnte in diesem Artikel.

Die Wristwatchhandys waren schon öfter ein Thema im 2008 die chinesischen Produkte, im 2010 die SwAp’s , welche eigentlich alle noch nicht sehr überzeugten im Handling, dieses Jahr und letztes Jahr waren es die Smart Displays fürs Handgelenk, wie Pebble, Cookoo etc.

Wir sind gespannt was das 2013 noch bringen wird, jedenfalls war die Zeit für ein brauchbares Handgelenk Handy nie reifer als jetzt!

iWatch Konzept



Würdest Du eine iWatch kaufen, wenn Sie auf den Markt kommen würde?

Welche Features müsste die iWatch haben um für Dich attraktiv zu sein?

Was darf eine iWatch Kosten?

mehr Infos: www.apple.ch

