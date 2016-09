COOKOO Smartwatch arrives Switzerland

Was zum Kuckuck hast Du da Cooles am Handgelenk? Etwa so, werden COOKOO Besitzer zur Zeit angesprochen. Was kann das Ding alles? Und so weiter.. ja was kann COOKOO? COOKOO kann sehr vieles, vorallem macht Sie Dir den Alltag viel einfacher. Einfacher gesagt, weniger Smartphone und etwas mehr SmartWatch.

COOKOO wird mit dem Smartphone verbunden

COOKOO wird per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden und meldet, wenn neue Infos auf dem Smartphone eintreffen (Anrufe, Termine, Facebook, Mitteilungen, SMS etc.). Der grosse Vorteil, nie mehr auf das Smartphone schielen, wenn es vibriert oder klingelt!

COOKOO mit App Controlling

Das coolste daran, COOKOO lässt sich per App einstellen und konfigurieren. Alles schön graphisch aufbereitet. Nix mehr von mühsamen Tastenkobinatonen an der Uhr selbst.

Die vorteilhaften Funktionen der COOKOO

Cookoo „weckt“ bei einer bestimmten Uhrzeit oder mit Timer

Cookoo meldet (verpasste) Anrufe, Facebook Nachrichten, SMS, Termin-Erinnerungen etc.

Location-Tagging per Knopfdruck an der Uhr als Facebook check-in

Location-Tagging per Knopdruck an der Uhr auf die Karte in der Connected App

Cookoo steuert Musik (Play, Pause, Spulen)

Cookoo betätigt als “Fernbedienung” aus bis zu 20 Metern den Fotoauslöser des Smartphone

Smartphone nicht auffindbar? Ein Tastendruck auf die Cookoo Uhr genügt und das Smartphone macht mit einem Kuckucksruf auf sich aufmerksam

Nie mehr Smartphone vergessen! Die Cookoo gibt Alarm nach etwa 10-20 Meter Abstand zum Smartphone

