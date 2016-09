Zeit für neue Sommerreifen

Getreu der Regel “Winterreifen von O bis O”, also von Oktober bis Ostern, stellt sich schon bald wieder die Frage welche Sommerreifen sind die Besten und vorallem, wo kriege ich diese möglichst zu einem guten Preis? Lokale Reifenhändler bieten einem oft bis zu 75% Rabatt auf den Katalogpreis der Hersteller an, was viele Kunden nicht wissen ist, dass der Preis aber immer noch höher liegt als bei den meisten Onlinehändlern. Was natürlich auch zu verstehen ist, denn wenn die Reifen beim Händler gekauft werden, ist oft auch eine kostenlose Montage oder Einlagerung der Winterreifen inbegriffen. Diese Services müssen bei einem Onlinekauf der Reifen natürlich bezahlt werden. Trotzallem lohnt sich eine gute Überprüfung, wo der Reifen gekauft wird. Oft sind die Reifen übrigens auch günstiger, wenn man Sie frühzeitig bestellt, und nicht erst dann, wenn alle Aufofahrer Ihre Reifen wechseln wollen.

Dank dem Internet wird es immer wie einfacher, sich über die Qualität und Preise der Reifen zu informieren, man ist nicht mehr von der Fairness des lokalen Reifenhändlers abhängig. Damit man beim Reifenkauf nicht reinfällt haben wir ein paar Links zusammengesucht.

Auf Pneuexperte.ch werden zum Beispiel bei vielen Pneus zusätzliche Informationen wie das offizielle EU-Reifenlabel mit den Bewertungskriterien Nasshaftung, Kraftstoffeffizienz und Rollgeräusch publiziert. Auch Testresultate werden in der Übersichtsliste dargestellt.

Unabhängige Reifentest:

TCS

Reifentest.com

Günstiger Reifen-Onlineshop:

Pneuexperte.ch

Kommentare

