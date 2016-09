Good Bye und Danke….

Es war ne geile Zeit…Danke an alle die uns während Jahren untersützt haben! 2001 war der Startschuss, kurz danach hatten wir bereits den Olymp der Schweizer Blog Szene erreicht – denn zu dieser Zeit gab es noch gar keine Blogszene – Kurzer Rede langer Sinn, die Zeiten wo wir in futurebytes.ch mit Fleisch und Herzblut und Seele investiert haben sind leider vorbei…. zuviel hat sich geändert in den Leben der Gründer. Und wie wir alle Wissen, ein Berufsleben füllt das Leben zur Genüge – leider nicht im Sinne von futurebytes.ch!

Aber…

futurebytes.ch bleibt Online inspieriert weiterhin…. spiegelt Gadgets und News seit 2001 schreibt zwischendurch auch wieder über Neuheiten und Trends steht offen für eine Übernahme durch eine neue interessierte Crew! -> Kontakt Melde Dich bei uns, Nachfolger willkommen, gute Startbasis…guter Domainpop…..

