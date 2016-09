DJI Phantom 3 kommt in die Schweiz!

Kürzlich präsentierte DJI Innovations die neue DJI Phantom 3 der Öffentlichkeit. Der dritte Akt in der Phantom-Serie bringt die erste professionelle Luftbildkamera für jedermann! Die neue Plattform ist intelligenter, hat mehr Power und bietet besseren Zugang für alle.

Mit der eingebauten 4K-Kamera in der Phantom 3 Professional erstellen Sie atemberaubende Fotos und Videos von allem, was Sie aus der Luft sehen. Dank der Live-HD-Funktion, sehen Sie in Echtzeit alles, was die Kamera erfasst. Das aktualisierte Flugsystem gibt Ihnen mit dem Controller und der dezidierten App volle Kontrolle über die Phantom 3!

Die Phantom 3 kommt in zwei unterschiedlichen Ausführungen: Phantom 3 Professional und Phantom 3 Advanced.

Highlights

Neues Kameradesign

Lassen Sie sich von der neuen immersiven und atemberaubenden 4K-Kamera begeistern! Erstellen Sie High Quality Content für grosse Bildschirme mit gestochen scharfen Bildern, hoher Auflösung und lebendigen Farben. Die Phantom 3 bietet Ihnen all diese Top-Features!

Das Kamerasystem wurde von Grund auf neu konzipiert und greift auf SONY-Kamera-Komponenten zurück. Die Symbiose der Kamera mit dem 3-Achsen-Stabilisierungs-Gimbal bringt Sie auf ein neues Top-Level für Luftbildaufnahmen.

“Die Phantom 3 Professional kommt mit einer 4K-Kamera und die Phantom 3 Advanced nimmt mit 1080p HD auf.”

Easy to Fly

Die neue Phantom 3 ist Hightech pur, das neue System übernimmt alle komplexen Aufgaben und Flugsteuerungen für Sie. Sie können sich aufs einfache Fliegen und geniale Filmen und Fotografieren konzentrieren. Das neue Flug-Controller-System hilft, sicherer und besser zu fliegen, Sie müssen sich keine Gedanken um die Flug-Steuerung machen.

Live HD Preview

Entdecken Sie einen neuen Blick auf Ihre Welt in Echtzeit! Verbinden Sie einfach Ihr Smartphone oder Tablet mit der Phantom 3 und Sie bekommen eine Live-HD-720p-Voransicht auf Ihr Display. Die Live-HD-Ansicht ermöglicht Ihnen gestochen scharfe Fotos und ein Unikates neues Flug-Erlebnis.

Powervolle App und Quick Edit Mode

Alle Einstellungen nur ein Fingertipp entfernt. Kontrollieren Sie die Kamera und das Quadrokopter-Verhalten komplett über die App und mehr:

* Inkl. Video-Editor für die Video-Bearbeitung in Realtime

* Livestream-Funktion per YouTube – jedermann kann Ihren Flug live verfolgen

* Tracken Sie Ihre Phantom 3 jederzeit auf einer Live-Karte

* Feinabstimmung der Kamera und Phantom-3-Einstellungen

* Und vieles mehr…

Die neue fortgeschrittene App ist für Android- und iOS-Geräte erhältlich und katapultiert Sie direkt in den Pilotensitz.

Komplette Kontrolle

Kontrollieren Sie die wichtigsten Funktionen der Phantom 3 über die neu entwickelte Fernbedienung! Alle wichtigen Einsatzfunktionen wurden direkt in die Fernbedienung integriert. Die Fernbedienung wurde speziell für einen einfachen, sicheren und intuitiven Flug konzipiert.

Dynamische Kontrollsticks, dezidierte Buttons und eine grosse Reichweite. Die komplett konfigurierbare Fernbedienung gibt Ihnen ein radikal neues Werkzeug in die Hand, Ihre Phantom 3 zu steuern. Ergonomisch gestaltet, liegt sie perfekt in der Hand.

Neue Autopilot Features

Die neue Phantom 3 kommt mit dem fortschrittlichsten Flug-Controller aller Zeiten, folgende Funktionen kann die Phantom 3 per Knopfdruck autonom ausführen:

* Auto-Takeoff: Per Knopfdruck werden die Motoren gestartet und die Phantom 3 hebt auf eine vordefinierte Startflughöhe ab. Bewegungslos wartet sie hier nun auf die Befehle des Piloten.

* Auto-Landing: Wenn GPS zur Verfügung steht, speichert die Phantom 3 die Startposition und landet per Knopfdruck autonom am Ausgangspunkt.

* Fail-Safe: Falls der Akku knapp wird, oder die Verbindung zur Fernbedienung abbricht, kommt die Phantom 3 automatisch zur gespeicherten Startposition zurück.

Intelligentes Akkusystem

Mehr Spannung, mehr Energie, zusammen mehr Power für Ihr Flug-Erlebnis. Der neue Akku hat eingebaute Sensoren, die jederzeit den Status des Akkus überprüfen. Der Akku liefert jederzeit aktuelle Daten über die noch zur Verfügung stehende Flugzeit.

“Zur Phantom 3 Professional wird eine exklusive Schnelladegerät-Einheit mitgeliefert.”

Vision Positioning

Fliegen Sie mit der DJI Phantom 3 indoor knapp über dem Boden oder in GPS-freien Zonen. Dank den neuen Optik- und Ultraschallsensoren kann die Phantom 3 ihre genaue Position und Flughöhe erfassen und die Position absolut stabil halten.

SDK Development

Sie möchten sich verwirklichen und haben gute Ideen für eine App? DJI bietet über den SDK-Zugang für Entwickler, die eine eigene App oder Applikation entwickeln möchten. Die Schnittstelle für Entwickler ist komplett geöffnet und bietet Zugriff auf folgende Funktionen:

Kamera-Kontrolle, Aufnahme und Analyse der Live-HD-Streams, komplette Telemetrie-Flug-Daten und vieles mehr.

Die Hauptunterschiede der Phantom-3-Modelle:

Name Phantom 3 Professional Phantom 3 Advanced

Kamersystem und Aufnahme-Modi:

UHD4096x2160p24/25, 3840x2160p24/25/30

FHD1920x1080p 24/25/30/48/50/60

HD1280x720p 24/25/30/48/50/60

FHD1920x1080p 24/25/30/48/50/60

HD1280x720p 24/25/30/48/50/60

Ladefunktion 100 W 57 W

Die Phantom-3-Modelle sind ab sofort in der Schweiz bei http://www.futuretrends.ch erhältlich zum UVP von CHF 1199.- für die Advanced- und CHF 1499.- für die Professional-Ausführung.

Über futuretrends.ch

futuretrends.ch importiert internationale Marktneuheiten im Bereich Consumer Electronics und Innovationen. Im 2008 von Patrick Kobel gegründet, gelauncht aus einer langjährigen Leidenschaft für Trends, Gadgets & Neuheiten. futuretrends.ch, der Trendshop, gehört zu der in der Schweiz sesshaften trenderia gmbh, im Besitz der Gründer-Brothers Patrick & Stephan Kobel. futuretrends.ch ist Leidenschaft, Innovation und Passion. Ganz im Sinne von Gadgets für Trendsetter, führt futuretrends.ch ein aktuelles, spannendes und nahezu einmaliges Trendartikel-Sortiment in der Schweiz.

futuretrends.ch – Der Gadgetonlineshop für Trendsetter

Bözingenstrasse 157

2504 Biel/Bienne

Schweiz

http://www.futuretrends.ch

Sie interessieren sich für eine Phantom 3, benötigen aber Beratung ?

Rufen Sie einfach an bei der trenderia gmbh in Biel/Bienne 032 511 11 03

Kommentare

Kommentare