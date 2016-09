Digitale Wandbilder von Underscore_

Dich langweilt Dein Wohnzimmer, respektiv Deine weissen, leeren und öden Wände? Du suchst zwar hübschen Wandschmuck, hast in bisher aber nicht gefunden? Der brandneue Wandbilder Shop von Underscore_ schafft mit digitalen Kunstwerken der Superlative für kreative Abhilfe!

Digitale Kunst

Die Bilder werden komplett digital gestaltet, die Werkzeuge des Künstlers sind die Maus, Pixels und der Screen und weil aber Anfassen trotzdem Spass macht, werden die Bilder, auf hochwertige Fotoleinwand gedruckt, sind in unterschiedlichen Formaten erhältlich und werden fertig aufgezogen auf einen massiven 4cm Holzkeilrahmen versendet. Die so hochwertig produzierten Wandbilder bieten eine hochwertige optische Bereicherung für Deine Lebensräume, wie zb. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Wartesaal, Büro, Praxis etc.

Der Wandbilder Shop – Aber schau selbst!

Diese Wandbilder sind Unikat und exklusiv bei http://www.wandbilder-shop.ch erhältlich.

Die Künstler

Hinter dem Künstlernamen Underscore_ steckt Patrick Kobel, der bereits seit Jahrzehnten in der digitalen Welt daheim ist. Beim Projekt wandilder-shop.ch haben sich bereits weitere Künstler angeschlossen mit der Absicht Ihre Bilder zu präsentieren. Zur Zeit wird die Serie “Digitalis” von Underscore_ präsentiert.

Wir zeigen Dir in diesem Artikel ein paar Wohnbeispiele mit Wandbildern von Underscore_ und natürlich ein paar Sujet der ersten Stunde!

Wohnbeispiele

Bilder von Underscore_

Mehr Infos:

www.wandbilder-shop.ch

www.patrickkobel.ch

Kommentare

