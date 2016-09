Ja, es gibt bereits diverse Weltuntergang Szenarien, kürzlich war es der Maja Kalender der endete, soeben ein paar Meteoriten in Russland, ja da muss man sich wirklich Gedanken machen, wie man ein solches Desaster wohl am Besten überlebt. Wie das Aussehen könnte zeigt uns Alexander Remizov auf seinen Zeichnungen! Enjoy – The ARK. Grandios!

Weitere Infos Alexander Remizov via Intrhalld

