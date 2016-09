Google Chromebook Pixel ist da (fast) – ab $ 1’299

Lange brodelte die Gerüchteküche, nun ist es da, Bühne frei für das neue Highend Netbook von Google: Google Chromebook Pixel! Das Chromebook wurde speziell für Poweruser entwicklet die gerne in einer Cloud zu Hause sind. Wie auch die anderen Chromebook Vorgänger verzichtet auch dieses Model auf On Board Speicher, ausser fürs System natürlich, da sorgt eine 32GB Highspeed SSD Festplatte für Sekunden schnelles aufstarten. Chromebook kann also nur mit Connection sinnvoll genutzt werden.

(Gibt ja kaum mehr ein Büro, oder Ort ohne WiFi)

Die wichtigsten Hardware Specs im Überblick

12,85″ Display mit der höchsten Pixel Dichte auf der Markt im 3:2 Verhätnis

239Pixel/Zoll!!! (Der Schnitt heute führenden Laptops liegt bei knapp 130Pixel/Inch

4.3 Mio Megapixel Auflösung auf 12,85″

Touchscreen Display, überzogen mit 0.55mm Gorilla® Glass

Das Chrombook Pixel hat ein Highend Touchscreen. Klicken, Zommen, Swipen etc. integriert

Kein Setup, kein Unterhalt und aufgestartet in wenigen Sekunden

Virenschutz integriert

WiFi integriert (Optional LTE!!!)

Hintergrund beleuchtete Tastatur

Eine endlose Liste an coolen Highendfeatures. Ich denke das Chromebook Pixel wird seine Anhänger finden, schade dass das Design auf den ersten Blick an Apple erinnert, allerdings schön ist es so gut herausgekommen! Hochwertige Materialien wie Gorilla® Glass und Aluminium stehen für Langlebigkeit und Qualität.

Die technischen Spezifiktionen im Überblick

Screen 12.85″ display with a 3:2 aspect ratio

2560 x 1700 at 239 PPI

400 nit screen brightness

178° extra-wide viewing angle Inputs Gorilla® Glass multi-touch screen

Backlit Chrome keyboard

Clickable, etched-glass touchpad

Integrated 720p HD camera Size / weight 297.7 x 224.6 x 16.2 mm

3.35 lbs / 1.52 kg Industrial design Machined from anodized aluminum

Active cooling with no visible vents

ENERGY STAR® certified CPU Intel® Core™ i5 processor (Dual Core 1.8GHz)

Intel® HD Graphics 4000 (Integrated) Ports 2 x USB 2.0

mini display port

SD / MMC card reader Memory 4GB DDR3 RAM Storage One terabyte Google Drive cloud storage for three years1

32GB solid state drive (64GB on LTE model)2 Audio Combo headphone/mic jack

Built-in microphone array

Integrated DSP for noise cancellation

Powerful stereo speakers tuned for clarity Battery Up to 5 hours of active use (59 Wh battery)3 Connectivity Dual-band WiFi 802.11a/b/g/n 2×2

Bluetooth® 3.0

Built-in LTE modem (LTE model) Goodies One terabyte Google Drive cloud storage for three years1

12 free sessions of GoGo® Inflight Internet

100 MB/month for 2 years of mobile broadband from Verizon Wireless (LTE model). Carrier terms and conditions apply.

Das schlechte an der ganzen Geschichte, in der Schweiz und Europa ist Google Chromebook Pixel noch nicht erhältlich. Jetzt ist es nur in den USA erhältlich. Schade, aber es kommt sicher bald. Bis dahin könnt ihr euch ja noch mit dem deutlich günstigeren Vorgänger Vergnügen!

Die Preise 1299$ Wifi Edition 1449$ LTE Edition

Mehr Infos Google Chromebook Website

Kaufen US Kunden, oder Peeps mit kontakten in den USA bei Best BUY

