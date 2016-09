MeCam – Mini Drone mit Sprachsteuerung und Streamingkamera

MeCam – Der Mini Quadcopter der einem folgt! Allways Innovation sichert sich Rechte an MeCam. MeCam kann autonom fliegen und lässt sich per Sprachbefehle vom Menschen steuern. MeCam liefert seine Livebilder, direkt aufs Smartphonedisplay.

Einfache Befehle an die Drone erfolgen per Sprachbefehl z.B. Up Down Left Right Start, Land und der lustigste Befehl Follow Me – in diesem Modus folgt einem MeCam auf Schritt und Tritt und erstellt dabei Videos!

Always Innovating

Always Innovating will den MeCam nicht selber produzieren. Sie vergeben Lizenzen für die Produktion an potentielle Partner! Gemäss Always Innovating sollen die ersten MeCam Produkte im Frühjahr 2014 in den Regalten stehen, zu einem moderaten Preis von nur 49 US $. Das Unternehmen Allways Innovating spricht davon, dass der MeCam Quadcopter das Erstellen von Videos der eigenen Person radikal verändern könnte. Der kleine folgt einem aufs Wort und erstellt Selbstbilder und Videos aus einer komplett neuen Perspektive. Dies ohne zu Tun von Fernbedienung oder Fernsteuerung, kein unbequemes Arme Verrenken, keine zu früh ausgelösten Selbstauslöser – alles Vergangenheit.

Die Technologie

Me Cam startet und landet direkt aus der Hand, im inneren tuckert ein: Cortex-A9 SoC Module welcher mit 1.0GHz bis 1.5GHz betrieben werden kann, das kleinste Modul auf Markt mit GHz Arm-based CPU, 1GB RAM, SD card slot, 2.4GHz/5GHz Wi-Fi und Bluetooth Connectivity. Über 14 Sensoren, sorgen für autonomes fliegen des Mini Quadquopter MeCam inkl. automatischer Hinderniserkennung!

Was die Datenschützer zu diesem neuen Kameramodell das einem auf Schritt und Tritt folgt und filmt meinen, ist abzuwarten. Jedenfalls hört man das kleine Insekt wenn es geflogen kommt und zu weit weg vom Benutzer darf es auch nicht sein, weil sonst die Sprachbefehle nicht mehr funktionieren.

Gefällt Dir die neue MeCam, würdest Du eine Me Cam kaufen, wenn Sie produziert wird?

Weitere Infos Always Innovating

