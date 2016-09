State of the Art – Phantom 2 Vision ist von uns aus gesehen der beste FPV Quadrokopter out of the Box. Wir hatten das Vergnügen die Phantom 2 Vision ausgiebig zu testen. Allem vorab, die Flugzeit von sensationellen ~25 Minuten stellt eigentlich alles in den Schatten was auf dem Fixfertig Markt erhältlich ist. Normalerweise liest man bei X-Multicopter in den technischen Daten 6-12 Minuten. Die Vision macht sagenhafte 25 Minuten inkl. FPV Technologie und 14 Megapixel Kamera on Board!

DJI Phantom 2 Vision

Die Phantom 2 Vision kommt aus dem Hause DJI Innovations – die zur Zeit erfolgreichste Multicopter Marke der Welt. nebst den 25 Minuten Flugzeit bietet die Vision, wie angesprochen FV fliegen Out of the Box! Aber beginnen wir am Anfang.

Der Zusammenbau der Phantom 2 Vision

Die Phantom 2 Vision ist bereits zu 95% zusammengebaut, ganz nach dem Geschmack der meisten Kunden, die sich nicht zu stark mit Modellbau beschäftigen möchten, sondern mit fliegen,photographieren und filmen. 4 Batterien in die hübsche weisse Fernbedienung einlegen, Power Akku laden, Rotoblätter montieren, styling wählen, sprich Kleberset wählen und ankleben. Und ganz wichtig, die Bedienungsanleitung lesen. Wer dies beachtet ist schon bald erfolgreich unterwegs in die Lüfte!

Der Phantom 2 Vision Akku

Die DJI Phantom 2 Vision verfügt über ein eigenständiges Akkusystem inkl. Ladestandanzeige am Akku mittels optischer LED’s! Der Akku ist ein High End LiPo Akku mit 5200 MAh. Der Hochleistungsakku sorgt für die Stormversorgung des Quadrokopter, der Kamera und dem FPV Wifi System. Flugzeit mit aktivem FPV System ~ 25 Minuten.

Die Phantom 2 Vision Kamera

Die Phantom Vision hat eine eingebaute Digitalkamera mit sagenhaften 14 Megapixel, diese Highend Kamera mit einem eigens dafür entwickelten Grapfikprozessor schiesst gestochen scharfe Bilder und nimmt Realtime Video’s in HD auf! Direkt an der Kamera hat es ein SD Card Slot, der kann einfach mit Speicherkarten gefüttert werden wie wir das auch von anderen Kameras kennen. Es werden Speicherkarten von 2 – 64 GB unterstützt.

Das Phantom 2 Vision FPV System

Die Vision kommt mit einem FPV System! Ein FPV System ist über setzt FPV = “First Person View” = erste Person die es sieht. Das heisst die Bilder kommen direkt aus der eingebauten Kamera, per Wifi FPV System auf Dein Smartphone! Ja, Du hast richtig gehört direkt aufs Smartphone, Tablet, oder Netbook! DJI hat dafür eine App entwickelt für iOS und Android Betriebssysteme. Auf der App, hast Du Zugriff auf die Telemetrie Daten der DJI Phantom 2 Vision! Du siehst unter anderem:

Flughöhe

Distanz

Lage und Richtung der Vision

Akkustand

Zusätzlich kannst Du, oder besser gesagt Dein Co-Pilot die Kamera steuern! Die Kamera lässt sich Bewegen von Horizontal bis Senkrecht nach unten! Ausserdem kann auch zwischen verschiedenen Qualitätsstufen von Foto und Video entschieden werden. Fotos schiesst man per Berührung am Touchscreen. Die Daten stehen anschliessend auf der Speicherkarte zur Verfügung! Neu lassen sich Fotos als RAW speichern. Entweder nimmt man die Speicherkarte und steckt Sie in einen entsprechenden Slot am PC oder Mac, oder man kann per App die Fotos direkt aufs Smartphone, Tablet oder Netbook transferiert werden.

Reichweite und Eckdaten

Die Phantom 2 Vision hat eine theoretische Reichweite von 1000m, das Wifi fürs FPV fliegen liegt bei 300m+, dafür sorgt der mitgelieferte WiFi Booster! Wir haben die Vision bei angenehmen Temperaturen und bei -5°C getestet, bei beiden Klimavarianten hat das Produkt hervorragend funktioniert. Mit dem neusten Update der Vision App, lassen sich sogar sogenannte “Waypoints” auf einer Karte abstecken. Die Vision fliegt diese anschliessend automatisch ab.

DJI Phantom 2 Vision kaufen

Privatkunden erhalten die DJI Phantom 2 Vision hier. Sie betreiben einen Onlienshop oder eine Ladenkette und interessieren sich für den Handel mit DJI Produkten? Mehr Informationen hier DJI Offical Dealer Schweiz.

