DJI Phantom 4 – die 4K Kamera Drohne zum träumen

DJI präsentierte im April 2016 die 4. Generation Phantom Quadrokopter. Die neue 4K Kamera Drohne zum träumen!

Im DJI Phantom 4 Quadrokopter steckt jede Menge High Tech. Dies beginnt beim filigranen Innenleben mit diversen Prozessoren und Sensoren bis zum ästhetischen Body, der in hochwertigen Materialien gefertigt wurde, bis über das 3 Achsen Gimbal in der 5 Auflage. Die Kamera zeichnet Videos in 4K und Fotos mit bis zu 4000×3000 Pixel Qualität auf. Das Abfluggewicht der DJI Phantom 4 Drohne liegt voll ausgestattet mit Akku und 4 Propeller bei 1380gr.

Die neue DJI Phantom 4 verfügt über diverse neue zusätzliche Features, wie neue Flug Modi, Front Kollisionsdetektoren, leistungsfähigerer Akku, sowie über einen Sportmodus der das schnelle verschieben zwischen Aufnahme Spots ermöglicht ( bis zu 72km/h).

Top Merkmale der DJI Phantom 4

Grösserer Akku und somit Flugzeiten bis zu 28 Minuten

Stabileres Gimbal mit doppelter Kamera-Halterung und 4K Kamera

Frontale Kollisions-Sensoren und Bodensensoren ( Hallenflüge )

Neues QuickRelease-System für die Propellermontage

Video-Downlink auf Smartphone/Tablet in 720p HD Auflösung

Luftvideoaufnahme DJI Phantom 4

Luftbildaufnahme mit der Phantom 4

4000×3000 Pixel: Testfoto DJI Phantom 4 4000×3000 Pixel: Testfoto DJI Phantom 4 4000×3000 Pixel: Testfoto DJI Phantom 4





Persönlich bin ich die Phantom 1,2,3 und jetzt die 4 geflogen. Auch wenn es kaum zu glauben ist, aber die Generationen beinhalten Meilensteine an technologischem, haptischen und funktionellen Neuerungen. Somit ist im Moment die DJI Phantom 4 auf Ihrem Preis/Leistungsniveau ganz klar Marktführer. Nebenbei, DJI ist Weltmarktführer im Bereich Luftfotographie. DJI hat neben der Erfolgs gekrönten Phantom Serie noch andere Wunder der Technik im Angebot. Für Alle Drohnenpiloten die etwas mehr wollen und das Hobby Aerial Cinematographie professionalisieren möchte, empfehle ich ein Produkt der DJI inspire Serie.

Die Steuerung der DJI Phantom 4

Ein besonderes Augenmerk möchte ich noch auf die Fernsteuerung legen die das Handling der Drohne übernimmt. DJI hat hier echt was tolles gebaut, eine Kombination von Hardware und Software in Form einer App. Flugfunktionen stehen alle an der Fernsteuerungen zur Verfügung, das heisst jegliche manuelle Manöver an der Drohne finden über die Fernsteuerung statt. Einstellungen, Flugmodi und Kamerafunktionen/ Optionen per Touchscreen in der App. Die App ist verfügbar für Android und iOS Systeme. Ich persönlich bevorzuge als Screen ein iPad oder iPad Mini, das kristallklare Retinadisplay zeigt eine wunderschöne Live HD View direkt ab Kamra in 720p HD! Sehr cool und durchdacht sind Direktzugriffstatsten und Räder an der Fernbedienung. So lassen sich z.B. Foto und Video per Knopfdruck auslösen ohne die Hände vom Controller zu nehmen. Auch die Neigefunktion des Gimbals lässt sich per komfortablem Drehrad direkt an der Fernbedienung gesteuert werden.

Technische Daten Phantom 4

Gewicht (einschließlich Akku und Propeller) 1380g Diagonale (Einschließlich Propeller) 350 mm Max. Steiggeschwindigkeit 6m/s (Sportmodus) Max. Sinkgeschwindigkeit 4m/s (Sportmodus) Max. Fluggeschwindigkeit 20m/s (Sportmodus) Max. Höhe über NN 6000 m Max. Flugzeit ca. 28 Minuten Betriebstemperatur 0° bis 40° C GPS-Modus GPS/GLONASS Schwebefluggenauigkeit Vertikal: +/- 0.1m (bei aktiver optischer Positionsbestimmung) oder +/-0.5m Horizontal: +/- 0.3m (bei aktiver optischer Positionsbestimmung) oder +/-1.5 m

Technische Daten Phantom 4 Kamera

Sensor 1/2.3” Effektive Pixelzahl: 12 M Objektiv FOV ( Sichtfeld ) 94° 20mm (entspricht 35mm Format ) f/2.8 Fokus bei ∞ ISO-Bereich 100 – 3200 (Video) 100 – 1600 (Foto) Belichtungszeit 8s bis 1/8000s Max. Bildgröße 4000 × 3000 Standfoto-Modi Einzelaufnahme

Serienbildaufnahmen: 3/5/7 Frames

Belichtungsreihe: 3/5

Fokussierte Frames bei Blendenöffnung 0,7

Zeitraffer Videoaufzeichnungsarten UHD: 4096 × 2160 (4K) 24 / 25p

3840 × 2160 (4K) 24 / 25 / 30p

2704 × 1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p

FHD: 1920 × 1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p

HD: 1280 × 720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p Max. Bitrate des Videospeichers 60Mbps Unterstützte Dateiformate FAT32 (≤ 32GB); exFAT (> 32GB) Foto JPEG, DNG (RAW) Video MP4 / MOV ( MPEG – 4 AVC / H.264 ) Unterstützte SD-Speicherkarten Micro SD

Max. Speicherkapazität: 64 GB. Klasse 10 oder UHS-1 Betriebstemperatur 0° bis 40° C

Technische Daten DJI Phantom 4 Akku

Kapazität 5350mAh Spannung 15.2V Akkutyp LiPo 4S Energie 81.3Wh Nettogewicht 462g Betriebstemperatur -10° bis 40°C Max. Ladeleistung 100W

Technische Daten 3 Achsen Gimbal DJI Phantom 4

Kontrollierter Bereich Nickwinkel -90° to +30° Stabilisierung 3 Achsen (Nicken, Rollen, Gieren)

Technische Daten optische Senoren

Höchstgeschwindigkeit ≤10m/s (2m über dem Boden) Höhenbereich 0 – 10m Betriebsbereich 0 – 10m Betriebsumgebung Oberfläche mit deutlichen Konturen und ausreichender Beleuchtung (Lux > 15)

Technische Daten DJI Phantom 4 Fernbedienung

Betriebsfrequenz 2.400GHz bis 2.483GHz Max. Reichweite FCC Compliant: 5km; CE Compliant: 3.5km (mit Blickkontakt, ohne Störungen ) Betriebstemperatur 0° bis 40° C Akku 6000mAh LiPo 2S Strahlungsleistung (EIRP) FCC: 23dBm; CE: 17dBm Betriebsspannung 7.4V bei 1.2A Mobilgerätehalter Für Tablet-PC oder Smartphone

Technische Daten Hinderniss-Erkennungssystem

Hinderniserkennungsreichweite 0.7 – 15m Betriebsumgebung Oberfläche mit deutlichen Konturen und ausreichender Beleuchtung (Lux > 15)

DJI Phantom 4 kaufen

DJI Phantom 4 Schweiz Facebook Seite

DJI Phantom 4 Schweiz Pilotengruppe ERFA

Kommentare

Kommentare