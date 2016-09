Valkyrie Trimaran Yacht

Die neue Concept-Yacht Valkyrie von Palmer Johnson würde wohl die meisten Yachten neben sich verblassen lassen. Die 230m Yacht lässt keine Wünsche offen, ein luxuriöses Innenleben mit feinsten Materialien, eine eigene Bar, Ausstellungshalle, Spa-Bereich, Casino, Klub, Theater und ein Restaurant sind nur einige erwähnenswerte Eigenschaften der Luxusyacht.

Neben dem ganzen Luxus und Entertainment ist die Yacht dank dem Trimaran-Design sehr sparsam, die Valkyrie soll rund 40 – 50% weniger Treibstoff als eine vergleichbare Yacht verbrauchen. Was will man mehr? Luxus und Energiesparen in einem

Leider ist diese Luxus-Yacht im Moment nur ein Konzept und wartet noch auf einen gut betuchten Spender der den Bau der Riesenyacht finanzieren würde.

