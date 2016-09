Kinder auf Achse – BMW designt Kindertraum mit 42 Räder und 19 Motoren!

Was haben Kinderträume und BMW gemeinsam? Wie entsteht aus einer Kinderidee, ein Marketing Gag der rund um die Welt geht? Was wir hier auf dem Bild sehen, ist ein Kindertraum, den Ben für seinen 4 jährigen Neffen gebloggt hat, in seinem Autoblog “Jalopnik”. Der Kindertraum, Männertraum wohl auch;) wurde erhört, die Anforderungen waren Reizvoll, 19 Motoren, 42 Räder, 3 Steuerräder und ein Extra grosser Kofferraum für Spielsachen.

Der Aufruf wurde von einem BMW Designer aufgegriffen, der fühlte sich herausgefordert von dem kleinen Jungen und reichte neben vielen anderen Designer diesen Entwurf ein (siehe Bild). 19 Motoren mit 459PS und 42 Räder… leider bleibt es nur beim Traum, wie BMW bestätigte. Doch der kleine Neffe von Ben kann stolz und glücklich sein, schliesslich hat nicht jeder kleine Junge ein perfektes 3D Design von seinem Traumauto über dem Bett, persönlich gefertigt von der BMW Designschmiede! Mehr Infos Jalopnik

