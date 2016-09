Gibbs Quad – Jetski oder Quad?

Der neue Quad von Gibbs lässt sich innerhalb von nur 4 Sekunden in einen voll funktionsfähigen Jetski umwandeln. Obwohl er halb Jetski und halb Quad ist, sind die technischen Daten in beiden Disziplinen überzeugend, sowohl auf dem Wasser wie auch an Land erreicht der Gibbs Quad eine Geschwindigkeit von rund 72.4 km/h (45 mph).Angetrieben wird das kleine Kraftpaket von einem BWM-Motor mit 175 PS. Mit einem Stückpreis von rund 40’000 USD ist der Quad allerdings nicht gerade billig. Die Entwicklung hat bis jetzt 200’000’000 USD verschlungen und der Hersteller hat mittlerweilen 200 Patente angemeldet. Ende November soll der Quad im Handel erhältlich sein.

Freue mich schon darauf, wenn die ersten Gibbs Quad in den Ferien am Strand zum Mieten sind! Spass ist garantiert!

Weitere Informationen: gibbssports.com

Kommentare

Kommentare