Da wird sogar James Bond neidisch: Ein-Mann-Helikopter

Das für Seine Modellhubschrauber bekannte Unternehmen Hirobo will in diesem Jahr einen batteriebetriebenen Ein-Mann-Helikopter auf den Markt bringen.

Was bisher nur Promineten und Gutbetuchten Leuten vorbehalten war, soll dank dem HX-1 schon bald für die breite Masse verfügbar sein. Das grenzenlose Vergnügen in der Luft. Der HX-1 soll mit nur einem Joystick so einfach zu bedienen sein wie ein Auto und findet dank seiner kompakten Masse von rund 3 Meter Durchmesser auch problemlos einen Landeplatz.

Die Reichweite mit einer Akku-Ladung beträgt rund 50 Kilometer, was einer Flugzeit von maximal 30 Minuten entspricht. Die Höchstgeschwindigkeit soll 100 km/h betragen.

Der Preis für die erste Serie wird rund 280’000 Euro pro Stück betragen. Der Preis soll bei weiteren Serien und einer Grossproduktion weiter fallen.

